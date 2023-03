Qui succèdera au Real Madrid lors de la finale à Istanbul le 10 juin prochain? La réponse se précise avec les huit derniers rescapés qui connaîtront leur chemin vers la Turquie ce midi avec le tirage au sort des quarts de finale (11-12 et 18-19 avril) et des demi-finales (9-10 et 16-17 mai).

Sans Kylian Mbappé, Lionel Messi, Robert Lewandowski ni Mohamed Salah, tous éliminés en poules ou en huitièmes, les stars du "top 8" s'appellent Erling Haaland, Victor Osimhen, Sadio Mané, Karim Benzema ou encore Romelu Lukaku. Toujours menaçants et taillés pour le titre, les clubs anglais ne sont toutefois pas les plus nombreux au rendez-vous des quarts de finale cette saison. Car l'Italie vit une saison faste: le leader de Serie A Naples est en pleine forme et a franchi sans encombre son huitième contre Francfort, comme les deux clubs milanais, présents ensemble à ce stade de la compétition pour la première fois depuis 2006.

On pourrait d'ailleurs avoir un derby milanais en quarts, l'UEFA réalisant en effet un tirage intégral sans restrictions. Même des équipes présentes ensemble lors de la phase de groupes pourraient se croiser à nouveau en avril: ce serait le cas des potentiels Chelsea-AC Milan et Bayern Munich-Inter Milan. À suivre dès midi.

Europa League (13h)

L'Union Saint-Gilloise, qualifiée jeudi soir grâce à sa victoire 3-0 contre l'Union Berlin, sera fixée à l'issue du tirage au sort des quarts (les 13 et 20 avril) et des demi-finales (11 et 18 mai). La finale aura lieu le 31 mai dans la Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie.

Il n'y aura aucune restriction pour le tirage. Les Unionistes disputeront les quarts de finale d'une compétition européenne pour la première fois depuis 64 ans le mois prochain face à l'un des sept autres clubs qualifiés: Leverkusen (All), l'AS Rome (Ita), le FC Séville (Esp), la Juventus (Ita), Manchester United (Ang), Feyenoord (P-B) et le Sporting du Portugal, qui a éliminé Arsenal.

Conference League (14h)

Les deux autres clubs belges encore en lice sur la scène européenne, La Gantoise et Anderlecht, seront fixés à l'issue du tirage au sort qui doit débuter à 14h00.

Mercredi, les Gantois ont éliminé les Turcs de Basaksehir 1-4 avec trois buts de Gift Orban notamment après avoir partagé à l'aller (1-1).

Jeudi, Anderlecht a réalisé l'exploit à Villarreal en s'imposant 0-1 sur un but de Slimani (73e) après un partage (1-1) à l'aller.

Aucune restriction non plus n'est appliquée lors de ce tirage au sort. Les autres qualifiés sont Lech Poznan (Pol), la Fiorentina (Ita), Bâle (Sui), Nice (Fran), West Ham (Ang) et AZ Alkmaar (P-B).

Les quarts de finale auront lieu les 13 et 20 avril, les demi-finales les 11 et 18 mai et la finale en match unique le 7 juin à l'Eden Arena de Prague, en République Tchèque.