Qualifications Euro 2024: Roberto Martinez reprend Cristiano Ronaldo dans sa première sélection avec le Portugal

Roméo Lavia, le nouveau Diable rouge de Tedesco : l’itinéraire d’un surdoué

L’ancien espoir d’Anderlecht et de Manchester City s’est imposé en Premier League cette saison du côté de Southampton et est devenu le 60e Belge à évoluer en Angleterre. Et à tout juste 19 ans, il intègre officiellement ce vendredi 17 mars 2023 le noyau de l’équipe nationale belge.