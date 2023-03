Historique: le coefficient belge bat tous les records !

Alors que le Club Bruges l’avait déjà boosté avant la trêve en Ligue des champions, le coefficient belge ne s’est jamais porté aussi bien après les qualifications de La Gantoise, d’Anderlecht et de l’Union SG pour un quart de finale européen. En d’autres mots : les clubs belges ne se sont jamais aussi bien comportés sur la scène continentale depuis l’instauration du système à coefficient en 1979. Les victoires des Buffalos, des Mauves et des Unionistes rapportent chacune 0.400 points. Sans compter qu’un club qui passe un tour en Europa League ajoute encore 0.200 points au pot commun. Résultat : le coefficient belge s’élève cette saison à 13.400 points. Un record qui surpasse donc les résultats obtenus en 2016-2017 (12.500). La Belgique dépasse même la France pour devenir le cinquième pays le plus performant en Europe cette saison.