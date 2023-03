Édition historique de la Barkley: 3 finishers, dont le Belge Karel Sabbe (vidéo)

Énorme. Karel Sabbe l’a fait. Durant la nuit de jeudi à vendredi, ce dentiste gantois de 33 ans est parvenu au bout, et dans les temps… (moins de 60 heures) de la Barkley, une des courses les plus dures au monde. Avant cette édition mémorable d’une course qui existe depuis 1986, seuls 15 athlètes différents étaient parvenus à le faire…