Mauvaise nouvelle pour les Diables : Michy Batshuayi sort sur civière avec Fenerbahçe en Europa League (vidéo)

Si Michy Batshuayi avait fait partie de la première sélection de Domenico Tedesco pour les matchs en Suède et en Allemagne, il devra déclarer forfait. Ce jeudi soir lors du match de Fenerbahçe contre Séville, il s’est sérieusement blessé au niveau de l’aine. En plein sprint, il a dû interrompre son effort et souffre probablement d'une blessure musculaire qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Le joueur l'avait d'ailleurs compris et a quitté le terrain en larmes, sur civière.