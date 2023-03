À Sclessin, la relève est déjà prête: voici à quoi pourrait ressembler le Standard de demain

Gardien : ne plus débourser 1€ pour le N°1 pendant 10 ans

Alors qu’il a fêté ses 25 ans samedi dernier, Arnaud Bodart en est déjà à sa quatrième saison en tant que gardien titulaire de son club formateur. Autrement dit, le Standard n’a plus déboursé le moindre euro pour ce poste depuis 2019 et le flop de l’arrivée de Vanja Milinkovic-Savic. Bodart, qui a un contrat jusqu’en 2025, n’est pas éternel entre les perches et un départ n’est pas à exclure l’été prochain. Si départ il y a, les Rouches n’iront pas chercher un nouveau gardien titulaire et ils ne le feront pas de sitôt vu l’abondance de biens dans ce secteur chez les jeunes. Excellente doublure, Laurent Henkinet (30 ans et sous contrat jusqu’en 2026) a la confiance de la direction sportive qui mise aussi énormément sur les jeunes pousses que sont Matthieu Epolo, Tom Poitoux, Mattéo Godfroid et Elias Mago, sans compter que le club dispose encore d’excellents portiers dans les autres catégories d’âge. Epolo et Poitoux semblent être les plus avancés dans le processus. Avec trois places à pourvoir (une en A et deux en U23), il n’est pas impossible que l’un de ces quatre portiers soit prêté l’été prochain.

Matthieu Epolo, comme Tom Poitoux, est l'une des grosses promesses entre les perches liégeoises.

Défense : plus que jamais paré

C’est, avec celui de gardien, le secteur dans lequel le club est le mieux armé pour l’avenir. Nathan Ngoy est amené à devenir le patron de cette défense tandis que Lucas Noubi a déjà montré de belles choses. Souhaité à tout prix par Deila, Ibe Hautekiet présente les traits de caractère d’un vrai leader en plus de celui d’être gaucher et de pouvoir évoluer à un poste souvent compliqué à pourvoir chez les jeunes : central gauche.

Nathan Ngoy, qui va prolonger son contrat, est amené à devenir l'un des patrons de la défense. ©Xavier Piron

Gaucher, Thiago Da Silva, le cousin de Junior Edmilson, l’est également. À 18 ans, celui qui a récemment prolongé son contrat de trois ans (2025) doit être le prochain jeune à intégrer définitivement le noyau A l’été prochain. Après avoir eu du mal à digérer son passager des A vers le SL16 FC en début de saison, Alexandro montre également de belles choses en cette fin de saison.

Milieu : Berberi et Ghalidi sur les traces de Canak

Il y a plusieurs années déjà, les jeunes Cihan Canak et Brahim Ghalidi étaient présentés comme les futures pépites du club. Le rêve des formateurs rouches étant de voir le premier cité sur le flanc droit et le second sur le flanc gauche en équipe première. Nés à sept jours d’intervalle (le 24 janvier 2005 pour Canak, le 31 janvier pour Ghalidi), les deux joueurs, fers de lance de la génération dorée de 2005, n’ont pas évolué à la même vitesse. Canak a déjà pris le train des A tandis que Ghalidi, tard mature, doit encore se développer.

Brahim Ghalidi veut suivre l'exemple de Cihan Canak. En interne, on rêve de voir les deux jeunes occuper les deux flancs en équipe A.

Mais tout comme Rayan Berberi, médian offensif axial, Ghalidi doit intégrer le noyau pro d’ici les deux ans qui arrivent et s’y imposer nous dit-on en interne. Le noyau A, Léandre Kuavita y a déjà goûté durant le stage hivernal. Il est même monté au jeu le 23 décembre à Gand. L’été prochain, au même titre que Thiago Da Silva, il pourrait intégrer le noyau A. Si ce n’est pas le cas, il devra devenir un des leaders des U23.

Attaque : Ohio un peu seul

Un des premiers renforts de l’ère 777 Partners, Noah Ohio est arrivé à Sclessin à 19 ans (20 depuis le 13 janvier) avec l’étiquette de grand espoir. Son manque de professionnalisme en début de saison lui a valu un petit détour par le noyau des U23 à quatre reprises. Aujourd’hui établi dans le noyau pro, il doit incarner l’avenir de l’attaque liégeoise même s’il a montré à Bruges qu’il devait encore progresser, notamment au niveau de ses réactions.

Noah Ohio manque encore d'expérience. Il doit encore progresser dans pas mal de secteurs mais il incarne l'avenir de l'attaque liégeoise. ©JDM

Chez les jeunes, au Standard comme partout ailleurs en Belgique, on peine à former un numéro 9 prolifique. C’est clairement le poste pour lequel le matricule 16 concentrera ses efforts à l’avenir, tant au niveau de la formation qu’au sein de l’équipe A.