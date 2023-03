L’une des raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision est son âge avancé (35 ans), combiné à son rôle de doublure de Thibaut Courtois. “Les gens ne voient que ces 90 minutes, mais c’est bien plus que d’être assis sur le banc. En tant que premier gardien, vous vivez de match en match. En tant que deuxième gardien, ce n’est pas le cas. Après l’entraînement, vous devez encore arrêter cinquante à cent ballons car les joueurs veulent tirer au but. Je ne suis plus ce jeune homme de 22 ans qui en a besoin, qui aime ça”, a-t-il expliqué.

Désireux de continuer à jouer le plus longtemps possible, le portier souhaite donc pouvoir utiliser les fenêtres internationales comme moment de repos pour prolonger sa carrière au top physiquement.

L’ancien portier de Liverpool a également évoqué la réaction du staff lorsqu’il leur a annoncé leur décision après avoir vu l’entraîneur des gardiens, Max Urwantschky, à Bruges. “C’était un peu gênant, car il était venu spécialement d’Allemagne. Il a commencé son histoire sur la façon dont il la voyait. Mais j’avais déjà pris ma décision. Ensuite, j’ai téléphoné à l’entraîneur national et au directeur technique Frank Vercauteren. Les deux ont essayé de me convaincre. Ils avaient vu mon match contre le Cercle, dans lequel j’avais eu beaucoup de travail. Ils s’étaient également informés auprès d’autres joueurs de mon influence dans le vestiaire. Finalement, ils ont accepté ma décision.”