Pour Pierre Locht, cette nouvelle arrivée, après la Genoa (Italie), le FC Séville (Espagne), le Vasco da Gama (Brésil), le Red Star (France) et le Melbourne Victory (Australie) est une bonne chose pour les Rouches. «C’est une fameuse arrivée dans notre univers, on parle d’un club de Bundesliga. Si c’est une bonne chose? Je vais parler en ma propre expérience, quand je vois toutes les réunions que nous faisons en ligne entre les différents clubs et les nombreuses discussions marketing ou autres qu’il peut y avoir, je peux dire que l’arrivée du Herta Berlin est une très bonne chose pour le club.»

Locht : «Les clubs ne se disputeront pas les mêmes joueurs»

Interrogé sur le risque de voir le Standard se faire piquer d’éventuels renforts par les clubs plus puissants de l’univers 777, Pierre Locht a tenu à éclaircir la situation. « Je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter de ça. Les joueurs ont de toute manière leur mot à dire en fonction des projets proposés par les clubs en question. Je vois plutôt cela comme un avantage car en fonction du pays dans lequel joue un joueur, on peut obtenir différentes informations grâce au scouting mis en place dans les clubs."