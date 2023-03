Une défaite sur toute la ligne pour les Zèbres

Cela aurait dû être une soirée de confirmation, d’espoirs et de perspectives pour Charleroi, ce vendredi. Battre OHL et enchaîner un sixième match sans défaite, c’était l’écarter de la course au top 8 et mettre la pression sur les concurrents directs, dont le Cercle Bruges et Anderlecht, qui s’affrontent dimanche soir. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour le Sporting. Sur et en dehors du terrain. En partie à cause d’une tribune 4 qui n’a décidément pas retenu la leçon de Malines et qui a fait interrompre la rencontre pour jet de projectiles.