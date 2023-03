Des Diables en danger, des monuments en péril : la terrible course contre la relégation en Europe

Premier League : sept Diables en danger

Si Vincent Kompany et ses Belges (Benson, Al-Dakhil, Zaroury) sont bien partis pour faire l’ascension depuis la D2 avec Burnley, d’autres sont en pleine bagarre pour éviter de faire le chemin inverse. Ils sont même sept internationaux concernés : le quatuor de Leicester City avec Youri Tielemans, Wout Faes, Timothy Castagne et Dennis Praet ; Amadou Onana (Everton) ; Orel Mangala (Nottingham Forest) et Roméo Lavia (Southampton).

À l’heure actuelle, Lavia (19e avec 21 pts) et Onana (18e avec 22 pts) sont les plus en danger. Mais seuls six points séparent la lanterne rouge Bournemouth (21) du douzième classé, Crystal Palace (27). Ce sont donc neuf clubs qui luttent actuellement contre la relégation. Et certains d’entre eux restent sur une bonne dynamique.

Avec leur nouveau manager Ruben Selles, Southampton (qui compte aussi le Soulier d’or 2021 Paul Onuachu dans ses rangs depuis le dernier mercato) vient par exemple de battre Chelsea puis Leicester City pour enfin s’affranchir de sa dernière place. Alors que les Fox et leurs Belges viennent d’enchaîner trois défaites. “C’est une question de personnalité maintenant”, pense Brendan Rodgers, le coach de Tielemans (toujours blessé) qui n’est qu’à 2 points de la zone rouge. “Nous devons rester forts et unis, car nous avons un groupe vraiment bon et honnête.”

Roméo Lavia face à Chelsea. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Liga : deux géants en péril

En Espagne, la lutte se poursuit également avec de nombreux clubs concernés. Majorque, actuel 10e de Liga avec 31 points, ne possède par exemple que deux victoires d’avance sur le premier relégable Almeria (25 pts). Seul Elche, bon dernier avec 12 unités, semble déjà condamné.

On commence toutefois à sérieusement s’inquiéter pour deux clubs mythiques du championnat espagnol : Valence, cinquième club le plus titré d’Espagne ; et le FC Séville, deuxième club le plus ancien du pays (fondé en 1890). Les Valenciens n’ont gagné qu’un match en 2023 et sont avant-derniers (23 pts) ; les Andalous sont à égalité de points (25) avec le promu Almeria, l’équipe du Diablotin Largie Ramazani. Théo Bongonda et Cadiz (26) sont aussi en danger.

Serie A : deux Belges dans le rouge

La situation est déjà critique pour deux clubs en Italie : la Sampdoria et Cremonese qui partagent la lanterne rouge avec 12 points, soit 9 de retard sur la Spezia, première équipe hors de danger. Cyriel Dessers, auteur d’un doublé lundi dans la défaite à Sassuolo (3-2), devra se retrousser les manches pour sauver Cremonese. “Nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer comme ça et les résultats viendront”, positive l’ancien Genkois qui espère rattraper l’ancien Brugeois Cyril Ngonge, qui vient lui aussi de marquer deux fois depuis son arrivée hivernale à l’Hellas Verone (18 pts).

Cyriel Dessers a marqué deux buts lundi à Sassuolo. (Massimo Paolone/LaPresse via AP) ©LaPresse

Bundesliga : Lukebakio en sursis

Contrairement aux trois précédents championnats qui envoient directement les trois derniers classés en D2, l’Allemagne compte deux descendants et un barragiste. Et ils sont actuellement quatre à égalité de points (19) pour ces trois places : Bochum, Schalke 04, Hoffenheim et Stuttgart. Avec seulement 1 point de plus, le Hertha Berlin de Dodi Lukebakio est toutefois loin d’être hors de danger.

Ligue 1 : quatre descendants

Avec la réforme de la Ligue 1 (qui passe de 20 à 18 clubs la saison prochaine), il ne sera pas bon d’être 17e ou 18e en fin de saison. Si Angers (10 pts) est presque déjà en Ligue 2, Troyes (20), Ajaccio (21) et Auxerre (22) tenteront de sortir de cette zone rouge de quatre places. Strasbourg avec Matz Sels (22), Brest avec Noah Fadiga (23) et dans une moindre mesure Nantes (28) seront à la lutte avec eux.