Standard – Westerlo : maîtrise collective, clean sheet et Laifis gardien, ce qu’il faut retenir du match

Une première mi-temps de haut niveau. Les premières minutes du match ont donné le ton de la première période liégeoise, terminée avec 64 % de possession, et sept tirs dont trois au but. Les Liégeois ont parfaitement pressé et fait circuler le ballon. Westerlo n’a pas su sortir comme il aime le faire alors que les Rouches, avec des lignes de passes claires, ont eu la maîtrise du jeu, comme rarement.

Un but délicieux. La domination liégeoise a été illustrée par l’ouverture du score, d’Aron Donnum. Dans sa construction, la réalisation a été un petit délice : longue balle de Laifis, pour Zinckernagel, qui relaie avec Donnum, lequel s’appuie sur Ohio pour finir l’action. Une séquence d’un peu moins de trente secondes, en un temps.

L’exclusion de Bodart. C’est la mauvaise nouvelle de la soirée. Alors qu’il n’a rien eu à faire de la soirée, Arnaud Bodart a été exclu pour avoir contré un lob du bras, hors de son rectangle, dans les arrêts de jeu. Un mauvais réflexe du gardien liégeois qui lui fera manquer le déplacement à Bruges. Les cinq changements ayant été effectués, c’est Kostas Laifis qui a pris la place au but.

🟥 Carte rouge pour Arnaud Bodart

❌ Plus de remplacement possible

🧤 Konstantinos Laifis prend sa place



Fin de match spectaculaire à #STAWES ! ⌛ pic.twitter.com/4UwPUEaHMY — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 4, 2023

Une onzième clean sheet. Arnaud Bodart (et Kostas Laifis) a fini son onzième match sans encaisser un but (le dixième si on ne tient pas compte du match contre Anderlecht, gagné par forfait). Le Standard n’avait plus fini un match avec le zéro derrière depuis le 17 janvier et un succès contre Malines (2-0).

La fiche technique

Arbitre : Jan Boterberg

Buts : Donnum (37e, 1-0) ; Balikwisha (73e, 2-0)

Carte rouge : Bodart (90e+2)

Cartes jaunes : Van Eenoo, Neustadter

STANDARD : Bodart ; Dussenne (79e Noubi), Bokadi, Laifis ; Fossey (89e Canak), Cimirot, Alzate, Donnum ; Balikwisha (89e Davida), Zinckernagel (89e Melegoni), Ohio (74e Perica)

WESTERLO : Gillekens ; Reynolds, Neustadter, Perdichizzi, De Cuyper ; Van Eenoo (89e Gumuskaya), Madsen (78e Fixelles) ; Dierckx (78e Dorgeles), Chadli (78e Matsuo), Vaesen ; Van den Keybus