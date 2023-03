Alexis De Sart s’est imposé comme un patron au RWDM

Une confrontation directe plus déterminante que jamais. "Nous savions que tous les matchs face à Beveren seraient déterminants cette saison et au vu des résultats de la semaine dernière, celle de ce samedi est encore plus importante. Si l'important sera de ne pas perdre, nous irons là-bas pour gagner, comme nous le faisons chaque semaine", confie Alexis De Sart.

Pour l'occasion, le RWDM pourra laisser la pression sur son rival. Un avantage. "Nous n'aurions aucun avantage à nous jeter dans ce match. Nous sommes dans la meilleure situation et si l'occasion se présente, nous la saisirons pour l'emporter."

Invaincus lors des deux confrontations de la phase classique, les Molenbeekois savent comment dompter une équipe de Beveren disposant de sacrés atouts offensifs. "Nous connaissons leurs qualités et leurs défauts, c'est une des meilleures équipes de la série, un adversaire difficile à dompter, mais nous avons prouvé que nous pouvons faire mieux que rivaliser avec Beveren. À nous d'aborder ce match sans peur. Au vu de l'enjeu de cette nouvelle confrontation, je m'attends à un match bien différent de ce que nous avons vécu lors de la phase classique."

Alexis De Sart et ses équipiers seront galvanisés par le discours de leur entraîneur. "Ce match peut être un tournant. Si nous l'emportons, nous pouvons mettre le deuxième à neuf longueurs. Nous pouvons réaliser un grand coup", a confié le T1 molenbeekois en conférence de presse.

La montée en puissance d’Alexis De Sart

Surfant sur un 21 sur 21, le RWDM tient la grande forme. À l'image d'un Alexis De Sart qui est monté en puissance depuis le début de l'année 2023. "Il m'a fallu un peu de temps pour trouver mes repères dans l'équipe, mais maintenant que le coach a trouvé la bonne formule, je me sens plus à l'aise sur le terrain. Cette stabilité, c'est ce qui vous fait gagner des matchs et des championnats, c'est ce qui me permet aussi d'être plus régulier. Je suis content de voir que mon travail porte ses fruits."

Même s'il a un véritable rôle de l'ombre dans cette équipe du RWDM. "C'est un rôle ingrat qui ne vous permet pas toujours d'être dans la lumière. Mais ça ne me dérange pas du tout, c'est le rôle que j'ai et je suis là pour aider mes équipiers. Assurer la couverture, prendre des risques à la relance, calmer le jeu, avoir de l'impact dans le secteur défensif et tenter d'emmener le jeu vers l'avant, c'est un rôle qui me convient bien. Et si je peux tirer mon épingle du jeu en étant décisif de temps en temps, j'en serai très satisfait."

Sébastien Sterpigny

le noyau

Defourny, De Bie, Hamalainen, Le Joncour, Sankhon, Vorogovskiy, O’Brien, Klaus, Heris, Gécé, Oyama, De Sart, El Ouahdi, Botella, Ferraro, Challouk, Oulare, Vinicius, Hazard, Biron.