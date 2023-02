Qui sont les 130 Diables suivis par Tedesco ? Quelques trentenaires et beaucoup de gamins à haut potentiel

Pour y parvenir, on a évidemment dû ratisser large. Avec tous les Diables actuels, évidemment, et ceux qui ont parfois touché l’équipe nationale du bout des doigts. Mais dans la liste, on retrouve surtout des jeunes. Des garçons déjà connus qui ambitionnent de séduire Tedesco à court terme. Et d’autres, encore dans l’ombre, mais dont le potentiel a déjà été détecté.

À la fédération, on sait qu’il faut les suivre de près, notamment les binationaux déjà courtisés par d’autres pays. Après avoir perdu Zaroury et El Khannouss avant le Mondial, la direction sportive des Diables veut stopper l’hémorragie. Même si tout le monde ne fera pas carrière, il faut être tôt sur la balle pour ne pas avoir de regrets.

Tedesco a dit lui-même qu’il n’avait pas encore choisi son système de jeu, qu’il ferait en fonction des joueurs quand il les aura sous ses ordres, fin mars pour le premier rassemblement (Suède puis Allemagne). On est donc parti sur des positions classiques, sans rentrer dans des rôles hybrides comme pouvaient l’être les flancs de l’ère Martinez avec, par exemple, un Yannick Carrasco back gauche par moments.

Gardiens

Pas trop d’inquiétude à ce poste, même si Mignolet n’est pas certain de continuer. Courtois, Casteels, Sels et Kaminski sont des valeurs sûres. Et derrière, des gars comme Van Crombrugge (malgré son statut de remplaçant au RSCA), Bodart, Roef et Coucke sont des portiers avec du métier. Le coming man reste Vandevoordt, qui rejoindra Leipzig en 2024, mais il y a plusieurs grands talents à suivre : Epolo, Lammens, Delanghe et Peersman.

Backs droits

Si Tedesco choisit une défense à quatre, il aura besoin de backs capables d’attaquer mais aussi de défendre. À droite, il peut en tout cas se le permettre, le choix est large. Il y a d’abord les habitués comme Castagne, Meunier et Saelemaekers, voire Foket. On peut y ajouter les bons joueurs de Pro League, Castro-Montes et Bataille. Puis il y a toute une série de jeunes. Certains sont des anciens centraux reconvertis comme Sardella ou Patris. D’autres sont des offensifs qui apprennent à défendre, Samoise, Nkuba, Siquet… Le moins connu de la liste est sans doute Sabbe, un grand talent du Club Brugeois.

Backs gauches

S’il y a des possibilités de “vrais” backs à droite, c’est plus compliqué à gauche. On en a trouvé sept seulement, en allant jusqu’à chercher Burlet, un grand talent de Lille après avoir été formé à Saint-Trond et à Schalke. De Cuyper est l’une des révélations de la saison à Westerlo. Tedesco l’a déjà remarqué et Martinez le suivait de près aussi. De Smet, qui se relance joliment à Reims, et Foulon, qui prend du temps de jeu en Italie, sont des garçons à suivre. Kayembe est moins en vue mais a déjà une cap.

Défenseurs centraux

Le grand chantier dans les dernières années de Martinez. Comment pouvait-on rajeunir notre défense ? Ce sera l’un des gros défis de Tedesco. Il aura en tout cas du choix dans le vivier belge. On a trouvé 27 centraux, dont beaucoup de jeunes pour un jour tourner la page Alderweireld, Vertonghen, Boyata et Denayer. Il y a bien sûr Faes, Theate, Bornauw, Debast et Delcroix, des gamins qui ont déjà goûté aux Diables. La forme de Vanheusden sera aussi suivie, en espérant le voir sans blessure. Les espoirs sont grands aussi autour de De Winter. Derrière, plusieurs très jeunes joueurs affichent un potentiel intéressant, d’Al-Dakhil qui vient de rejoindre Kompany à Burnley jusqu’aux très jeunes Monamay (Leverkusen) et Digberekou (Mönchengladbach). En Pro League, il y a aussi une relève avec Ngoy, Noubi, Boukamir, Butera et d’autres encore.

Médians

Le secteur où la richesse est la plus grande. Witsel est encore là, Tielemans, Dendoncker aussi. Derrière, ça pousse fort avec Lavia et Onana en tête. Ils doivent être l’incarnation de la nouvelle génération. Mais il y a également Matazo, Mangala, Vranckx, Raskin et Sambi Lokonga On pourrait quasi former une équipe juste avec des milieux de terrain. Parce qu’il ne faut pas oublier non plus Heynen, Rits et Praet. Voire Lynen qui fait une belle saison à l’Union. Et on n’a pas encore parlé de la prometteuse doublette de l’Antwerp, Vermeeren et Keita. On n'a même pas su caser le doué Nonge Boende, qui est proche du noyau A à la Juventus. Bref, Tedesco aura l’embarras du choix mais devra vite déterminer une hiérarchie parmi ces jeunes loups très ambitieux.

Milieux offensifs

De Bruyne, en espérant qu’il soit toujours disponible pour l’équipe nationale, est la star. Le capitaine Eden Hazard n’est plus là mais il y aura encore beaucoup de qualités : De Ketelaere, Vanaken, Carrasco, Trossard, Thorgan Hazard, Doku, Lukebakio et Mertens. Ça fait déjà beaucoup mais certains gamins pourraient vite frapper très fort à la porte : Duranville, Bakayoko, Ramazani, Canak ou Oyen. Des valeurs sûres de Pro League, comme Trésor, les frères Balikwisha et Verschaeren aimeraient aussi (re)venir dans le coup. Et on doit aussi tenir à l'oeil Benson en Angleterre. Le cas de Bounida sera aussi surveillé de près car le Maroc part pour l’instant favori s’il doit un jour faire un choix.

Avants-centres

Tedesco expliquait qu’il était prêt à jouer avec deux attaquants, pour illustrer sa capacité à s’adapter à un noyau. Mais le choix n’est pas très large, malheureusement. Il y a bien sûr Lukaku, qu’il faudra relancer après ses blessures, sa méforme et le départ de son mentor Thierry Henry. Il sera intéressant de découvrir la hiérarchie sous le nouveau sélectionneur. Batshuayi restera-t-il le numéro deux ? Origi, en froid avec Martinez, pourra-t-il revenir dans la course ? Openda arrivera-t-il confirmer sa montée en puissance ? Vanzeir et Benteke entreront-ils toujours en compte depuis les USA ? Lors de son entretien, le nouveau sélectionneur a spontanément cité le nom de Cuypers. Les jeunes Vertessen et Stassin seront aussi observés de près.