Champions Club : « Liverpool peut profiter des grandes soirées européennes d’Anfield»

L'affiche de ce mardi est sans aucun doute la rencontre entre Liverpool et le Real Madrid. Les deux clubs, pratiquement éliminés de la course au titre dans leur championnat respectif, ont fait de la Ligue des Champions un objectif prioritaire. D'autant qu'après plusieurs semaines difficiles, ils reviennent à un bon niveau. Pour nos consultants Alex Teklak et Jonathan Lange partent malgré tout favori dans cette rencontre même si à domicile et avec son public extraordinaire, les Reds peuvent faire douter le Real Madrid.