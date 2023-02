Le Diable rouge a d’ailleurs dû attendre son retour de la Coupe du monde et son onzième match de Liga pour enfin enregistrer sa première clean-sheet (trad. drap propre) cette saison. Depuis ce succès à Valladolid le 30 décembre (0-2), El Muro est encore parvenu à enchaîner quatre autres rencontres de championnat d’affilée sans encaisser. Soit cinq clean-sheets en six matchs post-Mondial.

”Depuis la Coupe du monde, nous défendons bien, et nous laisser des clean-sheets”, se réjouit Carlo Ancelotti. “L’équipe s’habitue à bien défendre et, bien sûr, bien défendre contre Liverpool sera la clé. Je suis convaincu que nous le ferons.”

L’entraîneur italien peut évidemment compter sur son dernier rempart Courtois, qui a encore prouvé dimanche à Osasuna qu’il n’avait rien perdu de sa forme malgré sa petite blessure à l’ischio. Mais il peut aussi se satisfaire de voir sa défense retrouver des couleurs, avec Alaba, Militão et Rüdiger qui limitent le nombre d’erreurs.

”Nous avons gardé une cage inviolée contre l’Athletic, la Real Sociedad et Valence, mais nous avons commis encore commis des erreurs”, regrettait d’ailleurs Carlo Ancelotti après la défaite face à Majorque (1-0), lors de laquelle Courtois avait dû laisser sa place à Lunin, qui n’a pas été capable de gommer les écarts de ses défenseurs. “C’est là que nous devons nous améliorer. Je suis confiant car ces erreurs sont un problème de concentration, d’organisation et d’engagement collectif.”

Les Madrilènes ont notamment travaillé sur leurs automatismes lors de leurs changements de système en cours de match. “Là où on peut s’améliorer, c’est quand on passe en 4-4-2 ou 4-2-3-1", détaille Carlo Ancelotti, qui débute quasi toujours ses rencontres en 4-3-3. "Parfois, Vinicius ne peut pas défendre et on doit alors mettre la ligne de quatre rapidement, ce qu’on ne fait pas toujours. Quand Vinicius saute sous pression en 4-4-2, un intérieur doit sortir, comme Kroos. Cette adaptation nous coûte plus cher que la normale et c’est ce sur quoi nous travaillons à l’entraînement.”

Reste désormais à voir si les Madrilènes, qui retrouveront Karim Benzema mais devront se passer de Toni Kroos, seront capables de bloquer Mo Salah, Darwin Nuñez, Cody Gakpo et les autres Reds.