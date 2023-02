En Belgique, la Jupiler Pro League a battu son plein ce week-end avec quelques beaux résultats, notamment du côté du Standard. En effet, les Rouches ont créé l’exploit du week-end en allant s’imposer à l’Union ce qui a mis un terme à leur série de matchs sans défaites. Coup dur pour les Unionistes auraient pu se rapprocher de Genk qui avait trébuché contre Malines vendredi (2-2).

Plus tôt dans la journée de samedi, Charleroi était resté muet à Ostende dans un match très lent alors que Seraing gardait un peu d’espoir en égalisant dans les dernières secondes contre Zulte. Eupen, par contre, a subi la loi du plus fort contre l’Antwerp sous l’œil attentif de Tedesco.

Le Club a fait la mauvaise affaire du week-end en partageant contre le Cercle dans le derby brugeois. Le Standard est à deux unités des Brugeois et Gand à un point suite à sa victoire sur l’OHL. Anderlecht a pu compter sur une erreur d’appréciation entre le gardien courtraisien et son défenseur pour égaliser dans un match très plaisant. Les Mauves ne se rapprocheront pas du top 8, et des Play-Offs 2, ce week-end, même si Saint-Trond a perdu des plumes contre Westerlo.

À l’étranger, les Diables n’ont pas chômé. Trossard a été titularisé dans l’importantissime victoire d’Arsenal pendant que De Bruyne, qui a joué 80 minutes, partageait à Nottingham Forest, ce qui a offert la première place de la Premier League aux Gunners. Roméo Lavia a sorti un très bon match dans la victoire contre Chelsea et Amadou Onana a aussi participé à la victoire des siens sur Leeds (1-0) mais le milieu belge serait sorti légèrement blessé. “Je serai vite de retour” a-t-il dit sur Instagram. Leicester s’est incliné 3-0 à Manchester United avec Castagne et Faes titulaires. Tielemans est rentré en cours de jeu.

Romelu Lukaku a été buteur avec l’Inter après avoir reçu une seconde chance sur son penalty, dédié à son ancien coéquipier Christian Atsu. L’Inter a gagné 3-1 contre Udinese. Avec Origi titulaire, l’AC Milan s’est imposé sur le plus petit des écarts contre Monza (0-1). Saelemakers et De Ketelaere sont rentrés à l’heure de jeu.

Doku, en forme cette semaine en Europa League, n’a pu grappiller que 5 petites minutes dans la victoire de Rennes sur Clermont, Theate n’est pas rentré. Plus tard dans la journée, Openda a pu gratter une trentaine de minutes lors de la victoire de Lens sur Nantes. Will Still continue sa belle série avec Reims et Sels a gagné contre Angers avec Strasbourg (2-1). Neymar s’est blessé avec le PSG qui s’est quand même imposé contre Lille.

Casteels et Bornauw n’ont pas fait le poids face à Leipzig et ont pris un trois but à zéro tout rond. La tête d’affiche de la 22e journée du championnat des Pays-Bas entre Utrecht et le PSV s’est terminée sur un partage 2-2, dimanche. Les joueurs belges se sont mis en évidence puisque Othman Boussaid a porté les visités au commandement (33e, 1-0) et Johan Bakayoko, qui est sorti à la 87e, a égalisé pour le club d’Eindhoven (41e, 1-1). Thorgan Hazard était blessé. Le Real de Courtois, sans l’autre Hazard, évidemment, s’est imposé contre Osasuna (0-2) alors que l’Atletico remportait le match face à Bilbao sur le fil. Carrasco était titulaire et Witsel n’a pas joué.

Cyclisme

Tom Pidcock a remporté la 4e étape et a pris la tête du général au Portugal pendant que Tadej Pogacar engrangeait sa 3e victoire d’étape en Espagne samedi et surtout la victoire au général dimanche malgré qu’Omar Fraile lui ait coiffé la dernière étape. Le dossier Remco a fait parler, d’abord son CEO et son envie de le garder chez Quick-Step et ensuite pour le Tour des Émirats arabes unis où Evenepoel courra la semaine qui arrive.

Tennis

Chez les dames, Kirsten Flipkens a été éliminée au 1er tour du double à Dubaï et l’Eupenoise Marie Benoit a remporté le tournoi de Glasgow.

Côté messieurs, Jannik Sinner et Medvedev se sont qualifiés en finale à Rotterdam. Goffin et Bergs connaissent désormais leurs adversaires de l’ATP Marseille : le vainqueur du match opposant le Suédois Mikael Ymer (ATP 72) et le Moldave Radu Albot (ATP 113) et pour le deuxième cité ce sera Wawrinka. David Goffin et Zizou Bergs participeront également au tournoi en double, ensemble. En Argentine Carlos Alcaraz a engrangé une 2e victoire et a filé en demis.

Autres sports

En basket, c’est le week-end des All-Star Games an NBA, la grosse rencontre se joue le dimanche soir, non pas épargnée par les blessés. En Belgique, c’était la dernière journée de BNXT League.

Sami Chouchi, un judoka belge, a été battu par le vice-champion Christian Parlati au stade des huitièmes de finale, en -90 kg, à Tel Aviv. Plus tôt dans la semaine, Gabriella Willems avait décroché le bronze alors que Charline Van Snick a été éliminée au deuxième tour.