Les amateurs belges brillent aussi sur la scène mondiale en MMA : c’est l’avènement de la “génération terrible”

À l’issue des derniers championnats d’Europe, disputés à l’automne 2022 en Italie, il dressait un tableau évidemment très positif et encourageant pour notre pays. “Sept combattants, quatre médailles : c’était un très beau bilan ! Surtout, la Belgique a pris la cinquième place au classement par pays, ce qui est un magnifique résultat. Mais un résultat qui, je m’empresse de le dire, ne doit rien au hasard : on s’est préparé pour ! lance-t-il. Aux championnats du monde précédents, à Abou Dhabi, on a pris de l’expérience et on a vu sur quels aspects on devait encore progresser. Cela nous a beaucoup servi.”

Tarek Bensaidane est l'entraîneur de Patrick Habirora au sein du Naja Team et le coach de l'équipe nationale. ©D.R.

À Lignano, les championnats d’Europe ont permis de mieux situer le potentiel réel de notre pays. “On a pu voir où on était par rapport à d’autres pays”, reprend Tarek Bensaidane.

”L’intérêt de ce tournoi était aussi de démontrer qu’on gérait le rythme effréné des journées, avec des pesées et des combats très tôt le matin, mais aussi l’exigence de la compétition et de tout ce qui l’entoure. C’est un milieu où il faut être très pointilleux. La semaine a été éprouvante pour les organismes mais c’était une étape importante dans notre apprentissage. Au final on a très bien géré le temps dont on disposait.”

Le double de participants à l’Euro ?

”L’objectif, explique encore notre interlocuteur, est de compter le double de participants lors de la prochaine édition des championnats d’Europe”, celle-ci se déroulant en principe dès le mois de mai prochain.

Et là encore, la Belgique pourra s’appuyer sur ses fers de lance : Movsar Ibragimov, le champion d’Europe en titre, Patrick Habirora, l’une des plus grandes promesses internationales de la discipline, Stiven Shehu, médaillé mondial, et le junior Nessim Akhdim, qui est monté sur le podium tant à l’Euro qu’aux championnats du monde.

Stiven Shehu et Movsar Ibragimov s'illustrent à Belgrade. ©JC Guillaume

Surnommés les “Dark Horses”, pour avoir déjoué bon nombre de pronostics pendant l’Euro italien, ces combattants belges continuent à élever le niveau général de la discipline.

guillement Ils évoluent aujourd'hui tous très vite vers le niveau professionnel.

”Moi, je l’appelle la génération terrible, reprend Tarek Bensaidane. Movsar, Stiven, Patrick, ce sont des gars en début de vingtaine, qui ont commencé le MMA vers 15 ans, et qui évoluent aujourd’hui très vite vers le niveau professionnel. En Italie, Patrick a marqué les esprits avec ses 4 K.-O. et sa médaille d’argent. Il est vraiment surprenant mais j’avais dit dans une interview en début de tournoi qu’il pouvait faire un beau résultat. Il a pris de la maturité, il évolue bien. Ils ont tous l’ambition de passer pro mais Movsar est peut-être celui qui en est le plus proche. Patrick doit encore faire son apprentissage pendant deux ans en amateurs. N’oublions pas qu’il était le plus jeune des seniors à l’Euro. Et puis il y a une deuxième vague de combattants, avec Nessim (19 ans) notamment. Tous ensemble, ils écrivent une très belle histoire.”

Nessim Akhdim (19 ans) porte haut les couleurs de la Belgique chez les juniors. ©IMMAF

Le coach de l’équipe nationale se félicite de travailler “avec un groupe d’athlètes très stable, ayant pour objectif de décrocher des médailles internationales.”

Le point noir ? L’absence de soutien

”Les sélections pour les grands rendez-vous se font via des critères bien définis : niveau global, mérite, évolution, etc., détaille Tarek Bensaidane. Les amateurs combattent énormément. Le sport s’est développé, les méthodes se sont développées, des programmes ont été mis en place. Un suivi est organisé dans les clubs et la prospection se fait à travers les entraînements nationaux. Ajoutez à cela que des formations pour les entraîneurs ainsi que des mises à jour de leurs connaissances (concernant les règles, notamment) sont également organisées. Aujourd’hui, la Belgique fait partie des pays qui ont compris ce sport.”

Le gros point noir restant l’absence de soutien. “Même les coaches doivent y aller de leur poche pour accompagner sur les grandes compétitions. Mais le MMA est avant tout une passion et comme pour toute passion, on s’investit et… on investit !” conclut Tarek Bensaidane.