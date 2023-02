Diables rouges: Vercauteren est arrivé en Belgique, cela traîne pour Tedesco

Le dossier Domenico Tedesco, le candidat numéro 1 pour le poste de coach fédéral, n’est toujours pas finalisé. Cela pourrait signifier qu’il n’y a pas encore d’accord entre Tedesco et son ex-club Leipzig.

L’Italo-Allemand fait d’ailleurs partie de la short-list à Hoffenheim, le 14e en Bundesliga qui vient de virer son coach Breitenreiter. Est-ce que Tedesco va changer d’avis et refuser la proposition de l’Union belge ? Sans doute que le club allemand pourrait lui proposer un plus gros contrat que l’Union belge. La Fédération n’a pas été mise au courant d’un éventuel refus de la part de Tedesco et ne panique donc pas encore.

Si l’affaire devait capoter, cela pourrait libérer la voie pour Peter Bosz. Le Néerlandais – ex-Lyon – était deuxième sur la liste de la Fédération.