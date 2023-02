"Cette victoire rentre certainement dans le top 3 de mes plus belles victoires en carrière", a assuré Van der Poel au micro des organisateurs. "C'est difficile de décrire ce que je ressens. C'était le scénario de course attendu. C'est incroyable et je vais me souvenir longtemps de cette victoire."

Après avoir tenté de lâcher Van Aert à plusieurs reprises, 'MVDP' a finalement fait la différence au sprint en attaquant de loin sur la dernière rampe. "Je me sentais détendu dans le dernier tour. Je connais bien le parcours et je savais que je voulais arriver au sprint. Je suis très heureux de cette victoire, surtout que j'ai encore eu des soucis avec mon dos durant la préparation."

Attendu, le duel entre Van der Poel et Van Aert aura tenu toutes ses promesses. "Tout le monde connaît l'histoire et cela fait 10 ans que l'on se pousse l'un et l'autre à être meilleurs. Je pense que, dans quelques années, on se rappellera des batailles qu'on a menées et de l'histoire qu'on a écrite. Maintenant, la saison sur route va commencer et ce sera encore contre lui", a souri Van der Poel.