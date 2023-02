Mathieu Van der Poel remporte les Mondiaux de cyclocross au terme d'une bataille épique avec Wout van Aert

Van der Poel et van Aert réussissent tous les deux leur départ, et parviennent après seulement quelques minutes à creuser un écart de plus de 30 secondes avec les poursuivants.

Pendant toute la course, les deux phénomènes ne se lâchent pas une seule seconde. Wout van Aert réduit au maximum les risques et semble vouloir miser sur un sprint pour prendre le dessus sur son adversaire. Van der Poel tente au deuxième et septième tour de lancer une attaque pour semer le Belge, sans succès. La moindre faute commise sera quoi qu’il arrive fatal pour un des deux coureurs.

Le duo de tête baissent peu à peu le rythme, et les poursuivants réduisent peu à peu l’écart derrière. Le sort de la course se jouera toutefois bien entre les deux extra-terrestres au bout du suspense.

Dans un sprint final en montée, c'est Van der Poel qui l'a emporté en lançant un sprint précoce. Wout van Aert finit une nouvelle fois deuxième. Le Belge Eli Iserbyt finit troisième comme l'an passé.

C'est le cinquième titre de champion du monde du Néerlandais. Wout van Aert, triple champion du monde, termine pour la quatrième fois à la seconde place.