Toma Nikiforov : “Un judoka sans pépin physique n’est pas un judoka”

Toma, comment se présente ce fameux Tournoi de Paris ?

”Écoutez, je me porte bien. Rien de grave comme blessure. Donc, tout baigne… Je crois qu’il est impossible de ne pas avoir de pépins. Matthias est dans le même cas. Mais cela ne nous handicape pas. Un judoka sans pépin n’est pas un judoka.”

Comment s’est passée la trêve hivernale ?

”J’ai passé de bons moments en famille, en Belgique et en Bulgarie. J’ai également discuté avec beaucoup de personnes par rapport à ce qui s’est passé au Masters, à Jérusalem, parce que j’avais l’impression de devenir un peu fou. Mais je ne le suis pas ! On vit dans un monde avec pas mal d’hypocrites. Mais c’est comme ça. J’ai encore du mal à avaler cette défaite face à l’Israélien Paltchik. C’était la première fois de ma carrière que je perdais sur trois pénalités. Sans compter les suites… Je n’entrerai pas dans les détails, mais j’ai été, limite, menacé de suspension alors que je n’ai enfreint aucune règle. C’est dommage parce que j’ai terminé l’année avec deux cinquièmes places, au Mondial et au Masters. On va changer ça cette saison !”

Vous voilà de retour à Paris, où vous avez gagné l’an dernier…

”Je n’y pense pas ! Je suis content d’avoir gagné, c’est sûr, parce que Paris est la plus belle compétition dans le judo. L’ambiance est extraordinaire. À Tokyo, il y a énormément de connaisseurs dans les tribunes, mais ils sont beaucoup trop calmes. À Paris, ils savent vraiment apprécier les beaux ippons.”

Comment s’est déroulée votre préparation ?

”J’ai enchaîné les stages à Mittersill, en Autriche, et à Herstal. Donc, après les fêtes, j’ai été rarement à la maison. Les automatismes sont toujours là. Personnellement, je commence à prendre de l’âge et je dois être encore plus professionnel. Avant et après l’entraînement, mais aussi dans la vie quotidienne. Quand ma fille va se coucher vers 9 heures, je ne tarde pas non plus. Le sommeil, c’est très important. J’ai adopté une discipline plus stricte. Je passe aussi beaucoup de temps avec ma femme et ma famille. Je vois moins mes amis. Ils comprennent… Pas de souci ! C’est peut-être le cap de la trentaine, même si, physiquement, je me sens bien, comme à 25 ans !”

Que pensez-vous de la décision de Sami Chouchi de monter en -90 kg ?

"À sa place, vu la concurrence avec Matthias Casse, je serais monté plus tôt, après les Jeux de Tokyo… Je pense qu’il monte haut dans le poids. Ce n’est pas comme s’il devait suivre un petit régime pour combattre en -81 kg. Mais il a assez de temps pour décrocher cette qualification olympique, ce qui est finalement son objectif.”

Quelle est votre situation par rapport à Paris 2024 ?

”Je suis évidemment beaucoup plus calme et serein qu’avant les Jeux de Tokyo. Je ne dois pas courir après les points. Il y a des compétitions, des objectifs. Je vais donc mieux cibler et adapter mon programme en fonction de mes entraînements, de ma fatigue, d’éventuels pépins physiques. Mais avec un Mondial, un Masters et un Euro en six mois, ce sera très chargé. Il y aura beaucoup de points à prendre cette saison !”