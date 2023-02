Romelu Lukaku : le derby pour stopper son abstinence de 100 jours

Et puis la nécessité de retrouver une dynamique positive. Collectivement pour l’AC, qui reste sur quatre défaites et deux partages en six matchs et qui est au bord d’une vraie crise. Individuellement pour certains joueurs, dont Romelu Lukaku en particulier.

100 jours sans marquer !

Depuis son retour à l’Inter l’été dernier, le Diable rouge n’a pas vraiment été le plus heureux. Il a marqué dès son premier match de championnat, face à Lecce. Puis plus rien. À cause principalement de ses deux blessures musculaires successives qui l’ont amputé de pas moins de 18 matchs, sans compter ceux où il est sorti du banc pour une poignée de minutes parce qu’il n’avait pas encore retrouvé le rythme nécessaire pour jouer davantage.

Lukaku a marqué un autre but entre ses deux blessures. C’était en Ligue des champions face à Plzen le 26 octobre. Depuis ce jour, il n’a plus ajouté la moindre réalisation à son compteur en match officiel. Que ça soit en club ou en équipe nationale, même si sa Coupe du monde s’est résumée à deux montées au jeu et une soixantaine de minutes pour s’exprimer.

Ce dimanche, cela fera donc 102 jours que Big Rom n’a plus fait trembler les filets adverses. Autant dire une éternité lorsque l’on est un attaquant assoiffé de buts comme lui. Sa période d’indisponibilité et la pause post-Mondial tempèrent la situation, mais il n’avait auparavant jamais connu une telle période sans marquer… hormis lorsque la planète foot s’est arrêtée de tourner au printemps 2020 à cause de la Covid. Même lors de sa première saison à Chelsea (2011-2012), il avait entretenu ses stats avec l’équipe réserve.

Le derby lui réussit

Le meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges (68 buts) revient toutefois bien depuis la mi-janvier. Même s’il n’a pas encore trouvé le déclic, Lukaku progresse bien et se rapproche de sa forme d’antan. En Coupe face à l’Atalanta ce mardi (1-0), il a par exemple montré un visage conquérant. Il ne lui manque plus qu’un peu de réussite.

Le derby face à ses potes Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers ou Divock Origi pourrait bien tomber à pic. Big Rom adore affronter les Rossoneri face auxquels il n’a perdu qu’une seule fois en cinq affrontements. Et surtout, il a marqué à chacune de ces rencontres (5 buts au total).

Son avenir en jeu

Romelu Lukaku serait aussi bien inspiré de briller à nouveau pour assurer son futur qu’il souhaite poursuivre à Milan. Prêté par Chelsea, le buteur doit théoriquement retourner à Londres à la fin de la saison. La direction nerazzuri songe évidemment à proposer aux Blues un transfert définitif, ou un nouveau prêt. Mais elle attend de s’assurer que le joueur ait retrouvé son niveau. Selon Mediaset, le directeur sportif de l’Inter Beppe Marotta et le président Steven Zhang entameront les négociations avec Chelsea une fois les quelques doutes dissipés.