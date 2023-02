Rankings, mode d’emploi : tout ce qu’il faut savoir sur l’autre moyen de se qualifier pour les grands championnats en athlétisme

Comment tout cela fonctionne-t-il ?

Word Athletics a mis en place un système de calcul tenant compte de trois grands critères : la performance (c’est-à-dire le résultat, chronométré ou mesuré), la place obtenue (1er, 2e, 3e…) et la valeur de la compétition où l’athlète s’est aligné (tous les meetings ou championnats sont rangés par classe : A, B, C…).

L’addition du score de résultat (la performance convertie en points selon la table de cotation) et du score de placement (les points correspondant à la place obtenue) donne un total de points que l’on appelle score de performance.

Le ranking d’un athlète est, dès lors, déterminé par la moyenne des cinq meilleurs scores au cours d’une période donnée (douze ou dix-huit mois selon les épreuves), indoor et outdoor confondus.

Alexander Doom est l'athlète belge le mieux classé sur 400 m. ©BELGA Nieuwsbrief

Un exemple ?

Installé à la 26e place du ranking avec 1 231 points, Alexander Doom est aujourd’hui le coureur de 400 m belge le mieux classé mondialement, juste devant Kevin Borlée (27e) et Dylan Borlée (28e). Dans son cas, les cinq résultats suivants ont été pris en compte :

1re place aux championnats de Belgique 2022 (cat. B) en 45.36

= 100 + 1 155 = 1 255 points.

3e place au meeting indoor de Karslruhe 2023 (cat. A) en 46.68

= 110 + 1 128 = 1 238 points.

3e place au Mémorial Ivo Van Damme 2022 (cat. A) en 45.82

= 110 + 1 124 = 1 234 points.

1re place au meeting indoor de Luxembourg 2023 (cat. C) en 46.20

= 60 + 1 160 = 1 220 points.

1re place au meeting de Manchester 2022 (cat. B) en 46.03

= 100 + 1 109 = 1 209 points.

Quels sont la philosophie et l’intérêt du système ?

Inspiré des classements du tennis professionnel, ce système est censé récompenser les athlètes les plus réguliers et permet d’éviter que des individus se qualifient grâce à des performances établies dans des meetings de troisième ou de quatrième zone dans des conditions parfois douteuses.

guillement Les rankings revêtent une importance primordiale pour développer le marketing de notre sport.

”Les rankings revêtent une importance primordiale pour développer le marketing de notre sport, a indiqué Sebastian Coe, le président de World Athletics, en décembre dernier, lors d’un entretien relayé par L’Équipe. Le ranking est aussi un bon outil de sélection. Il facilite la compréhension des fans ou de ceux qui ne connaissent pas bien notre sport. Cela aide aussi à dresser le profil des athlètes et à distinguer une victoire d’un jour en Diamond League et le fait d’accumuler des points sur la saison.”

Sebastian Coe estime que ce système permet de mieux dresser le profil des athlètes et rend l'athlétisme plus lisible pour les fans. ©AFP or licensors

D’un point de vue des athlètes, on pourrait ajouter que ce système offre un peu de sécurité en cas de blessure, car on ne disparaît pas (immédiatement du moins) du ranking si la durée de l’absence est limitée. Par ailleurs, un athlète qui saura sélectionner soigneusement ses apparitions, plutôt que de courir tous azimuts, aura toutes les chances de bien figurer au classement.

Quels sont les désavantages et les conséquences du système ?

À l’évidence, l’introduction des rankings mondiaux dans le système de qualification pour les grands rendez-vous n’a pas convaincu tout le monde. “Il y a à boire et à manger avec ce système de rankings, le risque étant notamment de créer un athlétisme à deux vitesses”, indique l’ancien hurdleur Jonathan Nsenga, coordinateur du Haut Niveau à la LBFA. “Deux performances égales ne seront ainsi pas valorisées de la même façon selon l’endroit où elles ont eu lieu.”

Ce système a aussi incité certaines fédérations nationales à descendre très bas pour composer leur sélection avec des athlètes figurant en ordre utile, mais pas forcément à niveau. “Nous avons un peu changé notre ligne de conduite en vue de l’Euro en salle d’Istanbul, le mois prochain, puisqu’un athlète devra impérativement figurer dans le top 18, à la date du 19 février marquant la fin de la période de qualification, s’il veut être sélectionné.”

Jonathan Nsenga, le responsable du Haut Niveau à la LBFA. ©Bauweraerts Didier

Autre conséquence négative du système, l’attitude de la France avait choqué, l’an dernier avant les championnats du monde à Eugene, en ne libérant pas à temps les places “bloquées” par des athlètes dont on savait qu’ils seraient absents. Eh oui ! Manque de communication et stratégie vont parfois de pair…

Du 50-50 pour les Jeux de Paris

Enfin, on le sait, à l’avenir, la part des athlètes qualifiés via les rankings sera encore plus importante (”Ce sera du 50-50 pour les Jeux olympiques de Paris”, promet Sebastian Coe), les minima étant, quant à eux, de plus en plus sévères. Pour les athlètes qui ont des difficultés à rencontrer les critères de performance ou qui accèdent difficilement aux réunions les plus prestigieuses, la pression est toujours plus grande et pas un jour ne passe sans consulter les fameuses “Road to…” offrant une vue quasiment en temps réel sur les rankings. Pour ceux qui ont leurs entrées dans les plus grands meetings, ou qui ont les managers les plus influents, la vie semble au contraire bien plus facile.

Une tendance au protectionnisme est, également, avérée dans chaque pays. Pas de chance pour les athlètes belges qui, en dehors des championnats nationaux, n’auront que le seul meeting Ifam (World Indoor Tour/Bronze), organisé ce samedi à Gand, pour valoriser leurs performances sur notre sol cet hiver…