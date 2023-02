Judo: Charline Van Snick sortie par l’arbitre au Tournoi de Paris !

Engagée en -52 kg, Charline Van Snick retrouvait donc Paris après deux ans d’absence, mais pour la huitième fois de sa carrière. Battue au premier tour du Masters en décembre, à Jérusalem, par l’Allemande Ballhaus, la Liégeoise avait à coeur de bien prester devant "son" public. Charline vit, en effet, dans la capitale française depuis dix ans… Au premier tour, elle était opposée à la longiligne Kazakhe Abilkadirova (27 ans/n°120) et le face-à-face fut particulièrement musclé ! Mais Charline s’en sortit grâce à une clé de bras, prouvant qu’elle n’avait rien perdu de sa technique au sol. Elle quitta pourtant le tatami fâchée sur son adversaire car celle-ci ne l’avait pas ménagée pendant ce combat, se débattant encore alors qu’elle avait perdu ce combat.

En huitièmes de finale, Charline se voyait proposer un autre défi en la personne de l’Espagnole Lopez Sheriff (30 ans/n°13), médaillée de bronze à l’Euro 2020 et, tout récemment, d’argent au Portugal. Une rivale, aussi, que la Liégeoise de 32 ans connaissait bien pour l’avoir rencontrée à cinq reprises (deux victoires, trois défaites). Charline a pris ce combat à bras-le-corps, trouvant l’ouverture après un peu plus de trois minutes pour s’offrir l’avantage, puis usant de toute son expérience pour conserver celui-ci. À genoux sur le tatami, elle tomba dans les bras de son adversaire, soulagée. Pas rancunière, celle-ci lui lâcha visiblement un petit mot de félicitations pour cette victoire qui déclencha chez Charline un énorme éclat de rire.

Arrivée en quarts de finale, Charline retrouvait alors la Hongroise Pupp (26 ans/n°3), médaillée de bronze à l’Euro 2021 et au Masters 2022, une judoka qu’elle avait battue à… cinq reprises par le passé, une fois par an entre 2016 et 2020 ! La Liégeoise a non seulement bien résisté à la puissance de son adversaire, mais elle a également pris l’initiative, la poussant à la prolongation. La victoire pouvait tomber dans un camp comme dans l’autre et c’est finalement la Hongroise qui, après 1’45, parvint à plaquer Charline sur le dos. En route pour le combat de repêchages, finalement malheureux, face à la Française Gneto, la cadette Astride !