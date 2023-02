DIRECT | Cercle Bruges – Standard : Perica relégué sur le banc, retrouvaille pour Siquet (0-0)

À l’inverse, le Standard ne s’est plus imposé en déplacement depuis celui à Zulte Waregem (0-3) le 29 octobre dernier. Depuis, les Liégeois restent sur deux défaites (2-0 à Eupen et 4-1 à l’Antwerp) et deux partages (0-0 à Gand et 1-1 à Seraing).

Pour ce match très important dans la course au top 8, Ronny Deila effectue un changement de taille en renvoyant Stipe Perica sur le banc. C’est Melegoni qui le remplace sur la pelouse. Il semble que le coach norvégien ait opté pour un système en 3-5-2, avec Fossey et Melegoni comme pistons et Dønnum en pointe aux côté d’Ohio. La charnière défensive – Laifis, Bokadi, Dussenne – tout comme l’entrejeu – Alzate, Balikwisha, Zinckernagel – restent inchangés.

Côté brugeois, Miron Muslic aligne le même onze que lors du dernier match face à La Gantoise (victoire 3-2).

Les compositions :

Cercle Bruges : Majecki – Daland – Popovic – Siquet – Ravych – Vanhoutte – Francis – Denkey – Deman – Somers – Ueda

Standard : Bodart – Dussenne (C) – Bokadi – Laifis – Fossey – Dønnum – Melegoni – Alzate – Balikwisha – Zinckernagel – Ohio

Le direct :