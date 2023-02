Les semaines se succèdent et se ressemblent. Une fois de plus, il a sauvé son équipe avec un excellent arrêt, cette fois devant Sakamoto à 0-1. Il n’a pas eu énormément de boulot mais il était l’Anderlechtois qui a eu le plus le ballon dans les pieds en première période. Il a fait un cadeau à Atanga, qui ne l’a pas accepté.

Murillo - 5

En début de partie, il a donné d’excellentes passes… aux Ostendais. Son but chanceux a sauvé son match. Un peu moins mauvais par après.

Debast - 6

Il a gagné la majorité de ses duels et a fait ce qu’on lui demande sans doute de faire : balancer des longs ballons.

Vertonghen - 6

Auteur de quelques bons changements d’aile et de bons ballons vers Amuzu, mais il y en a aussi qui n’ont pas abouti. Une petite erreur, mais elle n’a pas porté à conséquence.

Sardella - 5,5

Il a fait son boulot, même s’il avait peu de solutions en possession du ballon. Parfois l’une ou l’autre erreur technique.

Diawara - 4

Il ne parvient pas à nous convaincre, mais visiblement Riemer l’adore. Quelques très mauvaises passes.

Arnstad - 3

Préféré à Ashimeru, il était trop nerveux au ballon et avait toutes les peines du monde à garder le ballon dans l’équipe. Son remplacement à la mi-temps était logique.

Verschaeren - 5

Il a tenté d’être créatif mais on a dû attendre la seconde mi-temps pour voir l’une ou l’autre action qui valait la peine, dont son assist à Dreyer.

Dreyer - 5

Il n’a pas pu répondre aux attentes élevées. Heureusement pour lui, son corner était à la base du 0-1 et il a marqué le 0-2, qu’il aurait dû inscrire beaucoup plus tôt.

Amuzu - 6,5

Le seul qui pouvait menacer les Ostendais sur contre-attaque. Ses nombreux sprints ont fait mal. Il aurait mérité d’avoir au moins un assist à son actif.

Stroeykens - 4,5

Le pauvre a à peine vu un ballon lors de la première demi-heure. Il avait un pied dans la mêlée qui a mené au but, mais il doit s’amusait sans doute cent fois plus en équipes de jeunes. Une grosse occasion, mais il lui a fallu trop de temps avant de frapper. Un peu meilleur sur le flanc.

Ashimeru - 6

Bonne première action, ponctuée par un tir correct mais non-cadré. Sa montée au jeu a fait du bien, même s’il aurait parfois pu faire mieux.

Slimani - 5

Une bonne action en plus de 20 minutes de jeu, quand il a bien gardé le ballon avant de lancer une attaque. Il a touché très peu de ballons et n’était pas au bon endroit sur les centres.

Riemer - 4

On ne peut pas s’imaginer que c’est ce genre de football qu’il veut faire jouer par son équipe. Bizarre qu’il ait sorti Amuzu. Sans doute que les data indiquaient qu’il était au bout du rouleau.