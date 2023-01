Vidéo | Le vilain geste de Calvin Stengs, exclu face à Anderlecht

La rencontre entre Anderlecht et l’Antwerp a été marquée par de la tension. À la 62e minute, l’Antwerp se dégage à la suite d’une tentative anderlechtoise. Calvin Stengs est à la relance, et Diawara arrive en retard sur lui et le pousse de son bras. Stengs perd alors son sang-froid et lui adresse un coup volontaire par-derrière. Si le geste n’était pas dangereux, il s’agit d’un coup volontaire adressé alors que le ballon est déjà loin. L’arbitre sort immédiatement le carton rouge.