Le Cercle l’emporte face à Gand au terme d’une seconde période spectaculaire (3-2)

La première période est particulièrement insipide, avec très peu d’occasions à signaler. Le second acte démarre sur des bases plus intéressantes. À la 58e minute, Ueda ouvre enfin le score en faveur du Cercle (1-0, 58e). Dans la minute qui suit le but, Ngadeu est coupable d’une mauvaise sortie de balle : les joueurs du Cercle récupèrent le ballon et s’en vont crucifier une seconde fois Nardi via Denkey (2-0, 59e).