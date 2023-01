Perica en avait bien besoin, le Standard aussi

Le Standard renoue avec la victoire face à Eupen et se rapproche à un point des Playoffs 1 (3-1)

La rage des Liégeois

Les joueurs liégeois l’ont senti. Lorsqu’on a vu Bokadi puis Laifis tenter de s’infiltrer ballon au pied, on a compris que les Rouches avaient été piqués au vif. Et c’est sur l’incursion dans le rectangle du Chypriote que Balikwisha a ouvert le score, d’une frappe puissante qui résumait bien la rage que lui et ses équipiers avaient en eux (31e).

Quatre minutes plus tard, la belle frappe enroulée du pied droit de Zinckernagel permettait au Standard de prendre l’avance au score. Sur un assist de qui ? Stipe Perica. L’attaquant croate avait fait bon usage de son corps pour mettre le Danois dans de bonnes dispositions.

Plus que d’un assist, Perica avait surtout besoin d’un but, pour que la soirée soit réussie à 100 %. Et il est arrivé, à l’heure de jeu. Grâce à Zinckernagel, cette fois dans le rôle du passeur, l’attaquant rouche s’est joué de Lambert et de Moser pour inscrire son quatrième but en Pro League. Un but qu’il a célébré avec fureur, enlevant son maillot (il a d’ailleurs été averti), sous les applaudissements d’un stade qui ne lui aurait pas pardonné un nouveau match sans. Perica a même été proche du doublé à la 69e minute, mais un bel arrêt de Moser l’en a empêché.

Le 3-5-2, le bon choix de Deila

Il faut aussi souligner le mérite de Ronny Deila, qui a maintenu sa confiance en son attaquant envers et contre tout, malgré les critiques de plus en plus acerbes sur celui que certains ont appelé "le nouveau Avenatti". En associant, pour la première fois, Ohio à Perica, Deila a fait le bon choix. Oui, les deux hommes sont complémentaires. Et en 3-5-2, le Standard est intéressant. Car la pression mise sur la défense par le duo d’attaquants libère forcément Zinckernagel et Balikwisha, tous les deux buteurs. Tactiquement, c’était gagnant.

Ira-t-on jusqu’à écrire qu’on a revu le Standard de la première partie de saison ? Non. Mais il aborde parfaitement son triptyque Eupen-Cercle-Courtrai, crucial pour sécuriser le top 8. Et avant le week-end de championnat, voilà même les Rouches à un point du top 4. Sans aucun sifflet.