Jean-Philippe Gatien quitte le comité d'organisation des Jeux de Paris

Cet ancien champion, médaillé d'argent aux JO de Barcelone en 1992, 54 ans, est directeur des Sports depuis la création du Cojo. "Il a structuré la programmation sportive et renforcé les liens avec l'ensemble de l'écosystème sportif français et international de Paris 2024", rappelle le Cojo. Gatien, souligne le comité d'organisation, était présent depuis 2014 et "les prémices de l'ambition olympique" de la capitale française.