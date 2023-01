Andy Murray au troisième tour de l'Australian Open après un nouvel exploit: "Par respect pour mon sport”

Après une victoire épique au premier tour en cinq sets (6-3, 6-3, 4-6, 6-7, 7-6) et 4h49 de jeu contre Matteo Berrettini après avoir sauvé une balle de match, l’ancien numéro un mondial a encore fait monter d’un cran le niveau dramaturgique de ses prestations.

Mené deux sets à zéro et cinq à deux dans la troisième manche contre Thanasi Kokkinakis, Sir Murray est revenu du diable Vauvert pour s’imposer en cinq sets (4-6, 6-7, 7-6, 6-3, 7-5) à 4h05 du matin en Australie après une bataille de 5h45. C’est la onzième fois dans sa carrière que l’ancien double vainqueur de Wimbledon réalise un tel exploit. Un record dans l’histoire du tennis.

”Si j’ai continué à me battre quand j’étais mené deux sets à zéro c’est par respect pour mon sport, pour ce qu’il représente à mes yeux et par respect pour l’Australian Open. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, avec de la frustration, de la tension, de l’excitation. C’est incroyable de gagner ce genre de match, mais maintenant, je veux aller au lit. C’est super, mais je veux dormir.”

Mais avant de rejoindre les bras de Morphée, Andy Murray a encore trouvé l’énergie pour critiquer les balles et la programmation tardive qui lui a fait commencer son match à 22h20.

”C’est de loin le plus long match que j’ai joué. Dans des conditions froides avec de telles balles cela peut arriver. C’est étrange parce que quand on a commencé les balles étaient molles, comme s’il n’y avait pas de pression. C’est difficile de faire des coups gagnants. Finir à 4h du matin, ce n’est pas idéal. Et je ne vois pas pour qui c’est bénéfique.”

Dans un quart de tableau déserté par les ténors et où il reste Tommy Paul (ATP 35), Jenson Brooksby (ATP 39), Jeffrey John Wolf (ATP 67), Ben Shelton (ATP 89), Michael Mmoh (ATP 107) et Alexeï Popyrine (ATP 113), Andy Murray affrontera au troisième tour Roberto Bautista Agut (n°24).