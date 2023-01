Noah Ohio se rapproche d’une titularisation : “Je sens qu’on croit en moi”

”À chaque fois que je monte au jeu, il y a du mieux”, précise celui qui a frappé deux fois au but en 30 minutes lors du derby liégeois. Il a également eu un face-à-face avec Martin. “Je sens que je me rapproche d’un but, ce qui serait super. Je tire plus. Je dois continuer comme cela. Avec Stipe (Perica), on se bat tous les jours pour une place de titulaire. Je sens aussi que la relation avec mes équipiers s’améliore. Je crois en moi et je sens qu’on croit en moi.”

Un chef personnel pour remplacer sa maman

Après une première partie de saison compliquée, Ohio semble avoir trouvé un certain équilibre. “J’ai subi deux blessures musculaires depuis mon arrivée l’été dernier. Et j’ai donc été inconstant. Ce n’est évidemment pas ce à quoi je m’attendais”, avoue-t-il. “Par le passé, je n’avais quasiment jamais été blessé donc c’était un peu étrange. Mais j’ai changé des choses dans ma vie personnelle. C’est la première fois que je vis sans ma mère et j’ai dû m’adapter à cela. Désormais, j’ai un chef et un physio qui m’accompagne. Je sens la différence. Mon adaptation a également été meilleure, ces dernières semaines. Je viens tous les jours à l’entraînement avec le sourire. Je ressens la confiance du coach, qui est parfois dur avec moi. Mais il est honnête et c’est ce dont j’ai besoin.”

Tant d’éléments qui l’incitent à l’optimisme, malgré le trois sur 15 sur lequel les Rouches restent. “On peut voir une amélioration au sein de l’équipe, termine-t-il. Il nous manque la dernière passe, le dernier geste. On va devoir faire mieux mardi, face à Malines, devant nos fans. J’espère qu’on pourra décrocher la victoire.” Qui serait un bon bol d’air pour le Standard.