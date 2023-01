Dakar 2023: Luciano Benavides s’impose en moto, Sébastien Loeb en voiture

Luciano Benavides s’est montré le plus rapide lors de la 9e étape du Dakar, disputée mardi entre Ryad et Harad sur la distance de 358 kilomètres de spéciale. L’Argentin, au guidon de sa Husqvarna, a signé le temps de 3h18 : 44, devançant l’Australien Toby Price (KTM) de 1:02 et l’Américain Skyle Howes (Husqvarna) de 2:57.