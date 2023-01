Patinage de vitesse : Bart Swings s’offre le bronze à l’Euro !

Au terme des trois premières courses, Bart (4e sur 500 m, 5e sur 5.000 m et 4e sur 1.500 m) pointait déjà en… troisième position du classement général provisoire, derrière le Norvégien Sander Eiterm et le Néerlandais Patrick Roest, qu’il avait lui-même cités parmi les grandissimes favoris de ce rendez-vous.

Cette compétition, notre champion olympique de "mass-start" l’avait bien préparée, fêtant Noël et Nouvel An sobrement en famille et entre amis, n’assistant pas non plus à la cérémonie des Sportifs de l’Année, dont il a terminé troisième, derrière Remco Evenepoel et Wout van Aert.

"Pendant les fêtes, j’ai continué à m’entraîner à Heerenveen parce que nous sommes en pleine saison et que je visais un podium ici, en Norvège, où j’ai de bons souvenirs. L’an dernier, j’y ai, en effet, décroché le bronze au Mondial et, si on remonte un peu dans le temps, c’est aussi en Norvège que je suis monté pour la première fois sur le podium mondial. C’était en 2013. Hamar me porte donc chance. J’apprécie beaucoup m’y aligner parce que je m’y sens à l’aise, que la glace est bonne. Et comme mes jambes l’étaient aussi…"

Le titre européen est revenu au Néerlandais Patrick Roest qui a battu son rival, le Norvégien Sander Eiterm, sur le 10.000 m final au terme d'un incroyable suspense.