Au général, Loprais devance Van den Brink de 16:17. Le Néerlandais Janus Van Kasteren (Iveco) a perdu 19:26 dimanche. Il reste troisième à 38:03, mais voit Van Kesteren revenir à 47 secondes dans la lutte pour le podium.

Igor Bouwens, Syndiely Wade et Ulrich Boerboom (Iveco) ont fini l'étape du jour à la 13e place à 53:31 et occupent la 10e place du général à 9h10:27. Syndieli Wade a réalisé un excellent travail avec les notes, puisque l'équipage est l'un des trois seuls à ne pas avoir encore écopé de pénalité. Bouwens et ses équipiers ont trouvé tous les waypoints.