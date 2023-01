Le futur sélectionneur, son avenir, sa blessure, sa saison : Romelu Lukaku déballe tout pour débuter 2023

Sa blessure

”La première fois en 13 ans”

”C’était plus grave que prévu, le tendon fléchisseur s’est cassé : on pense toujours pouvoir revenir vite, mais j’avais le sentiment que ça n’allait pas bien. C’était la première fois pour moi en 13 ans. Chez moi, c’est comme un hôpital, j’ai tout pour récupérer rapidement. Mais je n’ai pas réussi et je suis allé à la Coupe du monde en jouant le dernier match avec deux entraînements en quatre mois. Il y a eu de la déception. J’ai dû déconnecter puis repartir à zéro. J’ai commencé à travailler à Dubaï, je suis revenu à Milan où je me suis entraîné à fond pendant dix jours : j’ai vraiment envie de revenir sur le terrain. Qui a dit que je ne suis pas le même que j’étais il y a deux ans ? Nous verrons…”

Son retour à l’Inter

”On s’est dit toute la vérité sur Tuchel”

”Je suis content d’être de retour à l’Inter : je ne veux pas trop parler en dehors du terrain, je veux agir. Je travaille très dur, je dois répondre sur le terrain. Quand j’étais en Ligue des Nations, j’ai parlé au nouveau propriétaire de Chelsea : là, on s’est dit toute la vérité sur la relation avec Thomas Tuchel et j’ai décidé de retourner à l’Inter. Quand je suis arrivé, j’étais fatigué mais content : j’étais nerveux mais je dois tout faire pour aider l’équipe car l’Inter m’a donné l’opportunité dont j’avais besoin. Maintenant, il faut faire de belles choses ensemble. Le Scudetto ? J’y crois toujours. Les gens disent que c’est impossible pour nous, mais nous verrons à la fin de la saison quelle est l’équipe qui soulèvera le trophée.”

Le futur sélectionneur

”Pour moi, c’est Thierry Henry”

”Pour moi, Thierry Henry est le prochain entraîneur de l’équipe nationale : il n’y a aucun doute là-dessus, je le dis ouvertement. Il a le respect de tout le monde, il a tout gagné dans sa carrière : il sait entraîner et il sait ce que nous devons faire pour y arriver. Il connaît tout le monde, pour moi c’est le nouveau sélectionneur national. Je ne sais pas qui ils vont prendre, mais je pense qu’il ne faut pas repartir de zéro mais continuer sur ce qu’on a fait jusqu’à présent. Pour moi, ce n’est pas la peine de perdre quelqu’un qui recommence à zéro.”

Son avenir

”Mon idée est d’un jour retourner à Anderlecht”

”Les gens savent ce que je veux : maintenant je dois faire le nécessaire pour que l’Inter gagne et on verra après. Finir ma carrière ici ? J’aimerais bien, c’est normal : mais après je veux aussi retourner à Anderlecht. C’est mon idée. Je suis bien à l’Inter, il y a l’ambition de continuer à grandir : je veux rester ici et faire les choses bien. Ensuite, nous parlerons à Chelsea et nous espérons trouver une solution.”