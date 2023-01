Crochet, talonnade, but et assist: Openda humilie le PSG, Lens relance la Ligue 1 ! (VIDÉOS)

Puis une magnifique talonnade du Diable rouge vers Alexis Claude-Maurice (48e), après une perte de balle de Fabian Ruiz provoquée par le pressing lensois, a fait grimper le marquoir à 3-1. Le tout, sous les yeux de Thierry Henry, celui que beaucoup de Diables aimeraient voir succéder à Roberto Martinez mais qui poursuit en attendant son rôle de consultant pour Prime Video.

Le choc entre le Racing Lens, deuxième, et le PSG, leader a priori incontestable, dans le chaudron du stade Bollaert-Delelis était attendu comme l’un des grands moments de cette saison de Ligue 1. Et il a permis au Sang et Or d’écrire une nouvelle magnifique page de leur histoire, le soir où l’entraîneur Franck Haise dirigeant l’équipe pour la 100e fois.

👠 | Loïs Openda avec un assist splendide ! 😱 #RCLPSG pic.twitter.com/kQ5R87NjEP — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 1, 2023

Sans Messi (pas encore revenu de vacances) et Neymar (suspendu), Paris débarquait dans le Nord avec un onze légèrement remanié mais tout de même très compétitif (avec notamment Mbappé, Verratti, Hakimi, Ramos ou Marquinhos). Visiblement pas suffisamment que pour rivaliser avec l’incroyable énergie déployée par des Lensois affamés de ballons et bien décidés à mener la vie dure aux champions de France.

La rapide ouverture du score de Przemyslaw Frankowski (5e) a donné le ton, même si Hugo Ekitike a rapidement égalisé (8e). Plus agressif, plus précis et mieux en place, Lens n’a quasiment jamais donné l’impression de souffrir. Ce sont au contraire les hommes de Christophe Galtié qui ont tremblé à chaque contre et chaque accélération adverse. En particulier lorsque Loïs Openda était impliqué.

Auteur du 2-1 (son 8e but de la saison) et de l’assist du 3-1, le Belge (sorti à la 73e) a multiplié les appels, les courses, les dribbles, les déviations pour faire passer une très sale soirée à la défense visiteuse. Ses coéquipiers ont ensuite fait le job pour museler Kylian Mbappé.

Deuxième avec 40 points, Lens poursuit le meilleur départ de son histoire en Ligue 1 en infligeant au PSG sa première défaite de la saison toutes compétitions confondues, la première depuis le 20 mars dernier face à Monaco. Le tout, en recollant à seulement 4 points de Paris. La Ligue 1 est relancée.