Ski alpin: un chien s'incruste sur la piste en pleine Coupe du monde et vole la vedette aux skieurs (vidéo)

En pleine manche de Coupe du monde, l'épreuve a dû être interrompue pendant plus de 5 minutes à cause d'un chien ayant échappé à son maître.

Les organisateurs de la course ont désespérément tenté d'attraper le canidé... en vain. Il faut dire que celui-ci s'amusait comme un petit fou sur la piste enneigée. Le tout, pour le plus grand plaisir des spectateurs, des concurrents et des commentateurs de la chaîne Eurosport.

🐶 Quelqu'un a perdu son chien, et le ski s'est trouvé un nouveau champion : en descente ou en montée, incroyable run de notre ami canidé, commenté par @FX_Rallet #ChaletClub pic.twitter.com/Zvg7PMtOJS — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 29, 2022

Après avoir dévalé la pente de Bormio à toute vitesse, avec en prime un dérapage pas très contrôlé dans un virage, le toutou s'est vite fatigué et s'est finalement faufilé dans une brèche de la clôture.

En ce qui concerne l'aspect purement sportif, c'est donc le Suisse Odermatt qui a remporté une victoire écrasante en Italie, terminant 0,64 seconde devant l'Autrichien Vincent Kriechmayr. C'est sa 16e victoire en Coupe du monde et sa 6e en super-G !