La Gantoise – Standard en direct dès 20h30 : Noubi, Davida et Melegoni titulaires

Après la déconvenue en Coupe de Belgique contre l'Antwerp (défaite 4-0), le Standard est de retour en championnat quelques jours, toujours dans la tourmente Raskin-Amallah. Pour ce match, Ronny Deila a tenté des choses au coup d'envoi. Suite à la suspension de Laifis, Noubi prend place dans ce qui semble être une défense à 4, Davida et Melegoni le rejoignent aussi. Zinckernagel est encore suspendu. Sur le banc grande première pour Kuavita et Berberi, Dragus et Canak y prennent aussi place.