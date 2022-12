Chaque équipe pourra aligner un maximum de deux hommes, sur huit athlètes, a précisé World Aquatics. La natation artistique figure au programme des Jeux Olympiques depuis 1984. Les hommes ont été autorisés à participer à ces compétitions pour la première fois lors des Mondiaux 2015, avec l'introduction d'un duo mixte.

"Cette inclusion des hommes dans la natation artistique aux Jeux était autrefois considérée un rêve impossible", a confié l'Américain Bill May, premier champion du monde du duo mixte. "Cela prouve que nous devons tous rêver en grand. Les athlètes masculins ont enduré. A présent, grâce à leur persévérance et à l'aide et au soutien de tant de personnes, tous les athlètes peuvent se tenir côte à côte, sur un pied d'égalité, pour atteindre la gloire olympique."

"Les sports aquatiques sont universels et les hommes ont prouvé qu'ils étaient d'excellents nageurs artistiques", a déclaré Husain Al-Musallam, le président de World Aquatics. "L'inclusion de nageurs dans la natation artistique est à mettre au crédit de tous ceux qui ont travaillé depuis de nombreuses années pour que cela arrive."

Outre l'épreuve par équipes, le programme olympique comprend aussi une épreuve en duos.