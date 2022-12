«Une minute de silence pour Mbappé» : Emiliano Martinez fait bondir la France avec un chant dans les vestiaires (vidéo)

Sauf que celle-ci ne s'est pas passée calmement, bien au contraire. Le gardien a entonné : "Une minute de silence pour Mbappé" repris par pratiquement tout le vestiaire. Si la chanson n'est pas très intelligente, certes, il n'en fallait pas plus pour relancer les hostilités du côté des Français qui sembleraient avoir attrapé "le seum". Entres les insultes envers le gardien et les critiques contre Messi, pourtant absent de la vidéo et qui a été le premier à réconforter son équipier au PSG, la France apprend désormais ce que c'est de se faire chambrer... Et apparemment, c'est plus difficile que prévu.