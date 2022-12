Saoul, Aguero insulte Camavinga de "tête de b..." en plein live dans le vestiaire argentin après la victoire contre la France (vidéo)

«Une minute de silence pour Mbappé» : Emiliano Martinez fait bondir la France avec un chant dans les vestiaires (vidéo)

Saoul, l'attaquant retraité a ouvert un live Instagram pour montrer l'ambiance, répondre aux questions et ... insulter violemment et gratuitement Edouard Camavinga de "tête de b*te".

Si on aime bien charrier nos voisins français, et dans le sens contraire aussi, on ne peut aucunement tolérer de pareils propos qui ne font pas partie de l'éthique sportive. À voir si le meilleur ami de Leo Messi va s'excuser dans les prochaines heures...