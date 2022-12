Boycott raté : TF1 réalise la meilleure audience historique en France grâce au match fou entre les Bleus et l’Argentine à la Coupe du Monde (vidéo)

+ LIRE AUSSI | Messi : un titre suprême pour rejoindre Pelé tout en haut

Alors qu'on annonçait un boycott de masse suite aux différents scandales qataris, l'appel de la victoire a visiblement émoussé les volontés et opinions de chacun. La chaine a, en effet, réuni plus 24,08 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 81 %, selon les chiffres de Médiamétrie. Un record pour la chaîne qui enregistre sa meilleure audience de l'année 2022, mais aussi de tous les temps et toutes chaînes confondues. On a même pu observer même un pic d'affluence à 29,4 millions de personnes, lors de la séance de tirs au but. À titre de comparaison, en 2018, le sacre de la France face à la Croatie, avait totalisé 19,3 millions de téléspectateurs.

Contrairement à ce que de nombreux manifestants ont réclamé, cette Coupe du Monde en hiver a été particulièrement suivie en France. Les bons résultats des Bleus aidant, les Français se sont énormément rassemblés pour regarder les différentes rencontres de leur sélection nationale.