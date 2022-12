Comme nous l’écrivions il y a quelques semaines, le dossier avait sacrément du plomb dans l’aile. Finalement, il semble que ce soit le joueur qui ait pris les devants en communiquant sur Instagram : “Quand le respect n’est plus servi, il faut savoir quitter la table. Très déçu mais pas étonné.”

En postant ce message, Raskin a ouvert mes hostilités. De son côté, le club ne communiquera pas mais la rupture est bien totale. Nicolas Raskin refuse de prolonger son contrat dans ces conditions. Du côté du club, on estime avoir consenti aux efforts nécessaires pour parvenir à un accord après plus d’un an de discussions entamées, déjà, avec l’ancienne direction.

Du côté du joueur, il semble qu’on reproche au club les conditions de sortie du club en cas d’éventuel transfert. Car il faut bien être réaliste, si le Standard comptait prolonger son joueur, c’est avant tout pour éviter de le voir quitter le club gratuitement ce qui, au fond, semble logique.

Maintenant va se poser la question de l’avenir du joueur au sein du noyau. “S’il ne resigne pas, il faudra qu’on se demande si on ne donne pas sa place à un jeune pour que ce dernier soit prêt à la reprise l’été prochain.” La question va inévitablement se retrouver sur la table des dirigeants.

Une tuile de plus, après la mise à l’écart de Selim Amallah, pour Ronny Deila qui était, ces dernières semaines, agacé par la lenteur de ces négociations et qui a multiplié les entretiens avec le joueur durant lesquels il était question, notamment, de l’impact que pouvait avoir cette situation sur le joueur et son implication. Là encore, les avis étaient divergents.