Inquiétude pour Lukaku? L'attaquant pourrait ne pas disputer le premier match amical avec l'Inter

La première marche se disputera ce samedi contre le Betis Seville. Mais Simone Inzaghi réfléchirait à la possibilité de ne pas utiliser son nouvel atout. “La présence de Romelu lors de cette rencontre est encore incertaine”, précise la Gazzetta dello Sport. “Mais ce n’est pas à cause de problèmes physiques ou par précaution. L’idée serait de le laisser à Appiano Gentile (NDLR, le centre d’entraînement de l’Inter) pour travailler. L’attaquant doit mettre du carburant dans ses jambes, améliorer sa forme, son rythme et sa résistance lors de sprints à haute intensité pour éviter d’avoir des problèmes à l’avenir.” Cependant, rien n’est définitif pour le moment. “Une décision sera prise demain (NDLR Jeudi). Si le staff et Inzaghi choisissent de l’emmener en Espagne, Romelu ne jouera pas plus d’une mi-temps”, précise le quotidien rose.

Un choix logique ?

Ce mardi, Simone Inzaghi a pu jauger son numéro 90 et connaît bien la personnalité du bonhomme. S’il ne le prend pas avec lui lors d’un match amical contre le Betis, l’attaquant était-il prêt à disputer 45 minutes d’une rencontre ultra-importante de Coupe du monde et devenir le sauveur de la nation ? On peut en douter… Mais la question n'est plus là.

Pour retaper son avant-centre, l’entraîneur se base sur la situation du joueur vécue en octobre. Lors d’un déplacement à la Fiorentina, il l’avait laissé à Milan après sa blessure aux ischios. Le coach préférait voir le Diable réaliser une double séance supplémentaire que l’avoir pour maximum 30 minutes sur le terrain. La bonne nouvelle est que Romelu Lukaku est plus avancé dans sa rééducation maintenant que lors de cette période. S’il ne le sélectionne pas, c’est parce que Inzaghi estime qu’il est plus approprié de poursuivre le travail spécifique et viser un retour sur le terrain lors des matchs amicaux suivants. À savoir jeudi prochain contre la Reggina où il aura du temps de jeu (une mi-temps ou plus). Puis, contre Sassuolo (29 décembre) où il sera probablement titulaire et disputera une heure ou 75 minutes.

Lire aussi: Et si Eden Hazard et Romelu Lukaku rejouaient quand même ensemble ? L’Inter intéressé par les services du Belge

Une chose est certaine, tout est mis en œuvre pour le retour au premier plan du Diable rouge. Inzaghi et ses adjoints ont établi une feuille de route pour améliorer sa condition physique semaine après semaine. Depuis ce mardi, il travaille pleinement avec le groupe. Ce qui prouve qu’il avance pas à pas. Après cette séance collective, il enchaîne avec une autre individuelle où il réalise des exercices athlétiques supplémentaires. Le rythme est soutenu mais Lukaku ne force pas, à la demande du staff.

Bref, cette revalidation avance bien. Mais le meilleur buteur de l'histoire des Diables a des fourmis dans les jambes. Et pour cause, il n’a plus commencé une rencontre officielle depuis près de 110 jours ! Le 4 janvier, cela fera 131 jours… Une éternité pour ce fou de compétition. Face à Naples, l’Inter et Lukaku sauront ce qu’ils ont dans le ventre. Le Belge de 29 ans veut absolument arriver à 100 % pour ce choc dans le Scudetto qui fait saliver la Botte.

En fonction de cette préparation progressive, on verra combien de minutes Lukaku pourra jouer lors de ce choc. “Lukaku est une pièce unique à manier avec précaution. Pour être à 100 %, il doit toujours pousser le plus fort possible. Avec le physique qu’il a, Romelu devrait jouer 90' tout le temps pour maintenir une condition optimale", conclu la Gazzetta.

Du côté de Giuseppe Meazza, on compte énormément sur le retour de Big Rom'. L’Inter a 12 unités de retard. Quinze points signifieraient la fin des illusions de titre. Bonne nouvelle: Lukaku n’est jamais aussi fort que lorsqu’il est revanchard et critiqué. Cet été, il est revenu à l’Inter pour retrouver son trône de roi de la Serie A. À lui de montrer le chemin d’ici 21 jours.