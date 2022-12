Henry ou Preud’homme ? Les deux principaux candidats à la succession ont des atouts et… des faiblesses

Qui succédera à Roberto Martinez ? En 2016, il avait fallu 19 jours entre l’annonce du départ de Marc Wilmots et celle de l’arrivée de l’ancien coach d’Everton, trois grosses semaines avant l’annonce de sa première sélection. La fédération a le luxe de pouvoir se poser un peu plus cette fois. La prochaine fenêtre internationale, c’est dans trois mois et demi, pour le début des qualifications à l’Euro (en Suède le 24 mars). Un temps bien nécessaire pour la RBFA qui n’avait pas prévu que Martinez ne prolongerait pas.