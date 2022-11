L’avis de l’expert : Martinez, l’innovation à contretemps

Roberto Martinez après la défaite des Diables rouges contre le Maroc : “Il y a des tensions dans le groupe”

Cela a pu offrir un meilleur équilibre d’un point de vue défensif, mais une fois que l’animation offensive devait être enclenchée, elle est restée en panne, sans inspiration. Le duo Witsel-Onana n’a pas l’habitude de créer et n’a pas apporté de solutions d’appui. Si De Bruyne et Eden Hazard sont descendus pour offrir des solutions, cela a trop souvent manqué de vitesse dans les transitions, et tout cela a donné un ensemble sans génie, à l’exception de l’une ou l’autre inspiration.

À force de s’inquiéter de ne pas ouvrir les espaces dans le dos, les Diables rouges ont oublié d’attaquer les espaces et d’être plus percutants. Ils ont eu la possession en première période, moins en deuxième, et cela s’est ressenti jusqu’au but marocain. D’une innovation à l’autre, du Brésil 2018 au Maroc 2022, Roberto Martinez a doucement perdu le fil de ses idées.