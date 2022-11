Zinho, lui, a été champion du monde avec le Brésil en 1994. L’ancien joueur de Flamengo et Palmeiras est consultant pour ESPN. Il a accepté de prendre quelques minutes pour parler d’un Brésil, qu’il juge plus collectif, et de la Belgique, qu’il adore.

Zinho, quelle impression vous laisse le Brésil pour cette Coupe du monde ?

”Cette équipe est la meilleure d’un point de vue collectif depuis 2006. Je suis confiant dans nos chances de gagner le Mondial.”

L’absence de Neymar n’est-elle pas une inquiétude ?

”C’est un problème, évidemment, c’est notre meilleur joueur, un crack. Mais contrairement au passé, l’équipe ne dépend plus uniquement de lui. Ce groupe est le plus équilibré que j’ai vu depuis longtemps, il est à son meilleur moment. Mais une Coupe du monde se joue à tellement peu de choses, ce sont sept matchs d’une grande intensité, j’en sais quelque chose. On a été champions du monde, mais que ce fut dur ! Après la phase de poules, c’est une loterie. Mais, encore une fois, j’ai confiance en cette équipe.”

La Belgique a la technique du Brésil, avec la qualité de joueurs comme Hazard, De Bruyne ou Lukaku.

Quelle est l’importance de Tite, le sélectionneur, pour ce groupe ?

"Il a su amener un état d’esprit positif. Il a été maintenu en place après l’élimination de 2018 (NdlR : contre la Belgique, en quarts de finale), c’est le seul sélectionneur dans le cas, dans l’histoire de l’équipe nationale. Et c’est très bien. Il a un management apprécié des joueurs, mais il sait aussi les rendre meilleurs et leur transmet la confiance."

Alexandre Casagrande, ancien international, pense que cela pourrait être un problème pour le Brésil de ne pas avoir joué contre des équipes européennes pendant quatre ans. Êtes-vous d’accord ?

"Mais les sélections européennes n’ont pas beaucoup joué contre des sélections sud-américaines non plus (sourire). C’est vrai que niveau est plus élevé, mais je ne suis pas inquiet. Honnêtement, je ne vois pas un point faible qui me ferait dire qu'on va avoir des problèmes."

Que pensez-vous de la Belgique ?

"J’adore ! La Belgique a la technique du Brésil, avec la qualité de joueurs comme Hazard, De Bruyne ou Lukaku. Depuis 2014, c’est une équipe qui a bien progressé, qui développe un jeu positif. J’en fais un de mes favoris du tournoi."