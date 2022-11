Quand des humoristes français se moquent de la Belgique au Mondial 2022

Parodiant quelques-uns des plus grands tubes musicaux belges, les humoristes Julien Cazarre, Sébastien Thoen et Thomas Séraphine soulignent tout ce qui ne va pas (ou plus) dans l’équipe nationale belge.

De Jan Vertonghen à Loïs Openda, les Diables rouges en prennent pour leur grade, mais pas seulement… Pour le groupe d’un jour, intitulé « Always De Seum » en référence au dernier Mondial en Russie, la Belgique « perdrait même si on jouait à douze ». Et de résumer sur l’air de Léopold Nord et Vous : « C’est la lose ! »