Jonathan David confiant avant d'affronter les Diables: “Bien sûr qu’on peut battre la Belgique”

Mais l’attaquant de Lille, qui s’est révélé à La Gantoise (2018-2020) pour devenir le transfert le plus cher de l’histoire du club (25 millions €), est le plus connu, et le joueur le plus dangereux, des Canucks.

Dimanche, en fin de journée, au centre d’entraînement d’Umm Salal Sport Club, où le Canada a pris ses quartiers, David s’est posé moins de dix minutes, en conférence de presse, pour dire son impatience de débuter la Coupe du monde.

"On n’a pas besoin d’être motivé par le coach (John Herdman) pour savoir que c’est un rendez-vous important qui nous attend. On sait où on est, on va jouer contre la deuxième équipe mondiale, et on devra être à 100 %."

Courtois est le meilleur gardien du monde, mais il n'est pas impossible lui marquer un but.

Quand un journaliste canadien lui a demandé si le Canada peut battre la Belgique, la réponse de l’ancien Buffalo a fusé : "Bien sûr qu’on peut gagner, on est confiant dans nos capacités." Et lui le premier, qui pourrait être le premier joueur canadien à marquer en Coupe du monde, même s’il assure qu’il ne veut pas en faire un objectif.

Pour cela il devra battre Thibaut Courtois. "Il a montré la saison dernière qu’il est l’un des meilleurs sinon le meilleur gardien du monde, mais il n’est pas impossible de lui marquer un but", sourit David, qui retient de bons souvenirs de son passage en Belgique, mais n’aura pas d’état d’âme, comme quand il a marqué contre Haïti, son pays d’origine, en qualifications pour la Coupe du monde : "Mon passage en Belgique a été un bon moment. J’ai pu m’y développer, dans un club qui fait confiance aux jeunes. Mais contre la Belgique, mercredi, je ne me poserai pas de question."

De Ketelaere est un joueur intelligent, très bon.

Il n’a pas reçu de message d’amis belges, pour le chambrer, "mais cela viendra peut-être dans les prochains jours", sourit-il. Il sera heureux aussi de croiser à nouveau Amadou Onana, son ancien équipier à Lille, parti à Everton. "On n’a pas trop parlé dernièrement, mais on va se saluer dans le tunnel. C’est un bon joueur, avec de grosses capacités." Interrogé sur le record de son transfert battu par Charles De Ketelaere, David s’en est presque amusé : "Ce n’est pas un souci. La Belgique produit de très bons joueurs, et j’avais vu quelques matchs de De Ketelaere à ses débuts. Il est très bon, intelligent, capable de marquer."

Il reste, enfin, cette idée que le Canada a débarqué à Doha sans beaucoup de références. Quel est l’objectif canadien, alors que la Coupe du monde 2026 sera organisée en collaboration avec le Mexique et les États-Unis ? "On veut montrer qu’on est une nation de football, qu’on a de bons joueurs pour les années à venir. On veut voir jusqu’où on peut aller."